Ilmunud on Värske Rõhu raamatusarja esimene tõlketeos

«Bestiaarium» on Donika Kelly esikkogu, kus valitseb mütoloogiline atmosfäär. Raamatu keskmes on trauma ning korduv motiiv transformatsioon, teisenemise valu. Kelly luulekeel on korraga habras ja haavatav, samas mänglev, allusiooniderohke ja siiras. See kogu on omamoodi armastuskiri neile, kes vaevlevad ärevuse, depressiooni või trauma kammitsates.