Udust oled sa võetud ja uduks...?

«Ohverduste sügis» on tema ilukirjanduslik debüüt, romaanivõistlusel pälvis see Margus Karu Fondi auhinna. Teose pealkiri ja esikaane kujundus, mis mõjuvad mõlemad väga kurjakuulutavalt, häälestasid mind veel enne lugema hakkamist krimikirjanduse lainele. Järjekordne kodukootud nordic noir, oli mu profülaktiline pakkumine. Patoloogilise hellikuna püüdsin end vere ja laipadega kohtumiseks psühholoogiliselt ette valmistada.

Asjata, sest laipu – või vähemalt inimeste laipu – Libe neil lehekülgedel lugejale ette ei viska. Mis mõistagi ei tähenda, et keegi tegelastest segastel asjaoludel kadunuks ei jää. Verd on raamatus natuke rohkem, kuid üksnes mõnel kirjareal. Seega: nõrganärvilised võivad lugeda küll.

Suur osa teose sisuliselt pingest sünnib tegelikult vormitasandil. Kas see on žanriromaan? Ning kui jah, siis millise žanri? «Ohverduste sügise» lühiromaani mastaabis teksti on surutud mitu üksteisega raskesti segunevat kihistust: suhtedraama, psühholoogiline haiguslugu, arenguromaan, pastoraalne põnevik, mütoloogiline õudusjutt ja young adult fantasy. Autor mängib lugeja ootustega, ei luba tal tegelikult kuni lõpuleheküljeni lõplikult ühte kindlat lugemisstrateegiat valida.