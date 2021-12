PM NÄDAL ⟩ Eha Komissarov: «Kõik vanemad kunstimüüdid vaadati nullindatel üle!»

Eha Komissarovi ja Triin Tulgiste kureeritud näitus «Kunst mugavustsoonis? Nullindad Eesti kunstis» Kumus on seega ambitsioonikas ettevõtmine, kuna proovib terve ajastu omal spetsiifilisel moel tagasi tuua – näitus on suur, hariv ja natuke eklektiline. Ometi pole see jõudnud veel kurioosumite kabinetiks muutuda – siit on puudu kujuteldav kolikambri tolm.

Ja seda tänu sellele, et peaaegu kõik, kes siin esinesid, mingi aeg õppisid ja täiendasid ennast maailma väga tähtsates koolides. Rahvusvaheline kunstikeel ei olnud nende jaoks enam mingi esperanto. Kunstnikel oli mahti vaadata, sellesse sisse elada, aru saada, mis seal tehakse. Siit ka teatud küpsus ja teemade asetus. Kui sa arvad, et küpsus on igav, siis see on vaidlusküsimus (Naerab).

See on ülemaailmne paratamatus, et kaasaegne kunst on nii entroopiline, et mitte ühtegi tavalist kunstiga seotud vaatenurka pole võimalik käsitleda – kogu meedia uueneb, vaatekohad uuenevad, rollid uuenevad… Ja siis on leitud, et kümnend on ainus mõiste, mis mingit aega üldse koos hoiab kaasaegses kunstis. Nii et võib-olla publikule tundub see igav – muudkui ühest kümnendist teise –, aga meie veendumuse järgi tehti nullindatel palju väga head kunsti, mida tuleb näidata – ükstapuha mis pealkirja all. Ja nii sai valitud selleks lihtsalt kümnend – selline neutraalne formaat.