Uus «West Side Story»: säravam kui iial varem!

Suurmeister Steven Spielberg otsustas 1961. aasta filmimuusikalist «West Side Story» uusversiooni teha. Pole küll aru saada, miks, aga see tuli tal suurepäraselt välja ja kõik, kelle hingekeeli Ameerika mammutmuusikalid helisema panevad, võivad julgelt vaatama minna, sest see jõudis just kinodesse.