Kindel laks: Hendrik Alla kultuurisoovitused

Kummardus suurele tummale

Veel laupäeval, teisipäeval ja kolmapäeval on kinos Artis võimalik vaadata kummalist filmi «The Great Mr. Laugh». Režissööri, stsenaristi ja peaosatäitja Pekka Puolakka suhe tummfilmidega on väga kirglik ning ta leiab, et kui dialoogita näitlemine ja muusika filmis hästi kokku klapivad, sünnib sellest midagi päris erilist. Lugu on näitlejast, kellel kriis jalad alt lööb, kuid vembumehe ja triksterina ei lase ta pead norgu ja püüdleb ikka õnne poole. Viimane saabub selles tragikomöödias aga siis, kui juba hilja.