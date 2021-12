Gustav Ernesaksa Fondi peastipendiumi laureaat on Risto Joost

Risto Joost on tunnustatud dirigent nii ooperi- kui ka kontserdilavadel ning seisnud dirigendina mitmete maailmas kõrgelt hinnatud kooride ja orkestrite ees. Eesti koorimuusika maastikul on ta tuntust ja tunnustust kogunud meie kontsertkooride tippu kuuluva kammerkoori Voces Tallinn looja ja kauaaegse peadirigendina.

Viimasel kolmel üldlaulupeol on Risto Joost publikut rõõmustanud laulukaare ees valikkoore ja harrastussümfoonikuid juhatades.

Gustav Ernesaksa Fondi valdkonna edendamise stipendiumi saab haldusnõukogu ettepanekul dirigent Jüri-Ruut Kangur pikaaegse tulemusliku töö eest harrastus-sümfooniaorkestritega. Haldusnõukogu märgib oma teates, et just tänu Jüri-Ruut Kanguri pühendunud tööle on sümfooniaorkestrid saanud alates 2007. aastast laulupeo lahutamatuks osaks.