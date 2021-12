Kui mulle vastav ettepanek tehti, ajasin kõigest hingest vastu, väites, et see oleks sama, kui panna teil mõni orkestrant Proustist kirjutama. Mis muidugi võiks olla täielik õnnestumine! Lõpuks on ju kogu kunst ja kultuur kõigi, mitte vaid valitute jaoks. Et need «kõik» sugugi alati kultuurist lugu ei pea, see on juba omaette jutt. Võib-olla ongi mõnele vaja vaid väikest tõuget, väikest sundi minna ja puutuda kokku millegagi, mida ta pelgab ja võõristab, ei pea oma maailma kuuluvaks.