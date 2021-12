Tallinna Kunstihoones avatakse Kristi Kongi ja Krista Mölderi ühisnäitus

«Kongi installatsioone kogedes ei saagi aru, kas maalid ei püsi lõuendil või kipub ruum maali peale. Kõik on kahevahel, oleme ühtaegu teose ees ja sees. Kristi Kongi teosed, mis on eksponeeritud esimeses kahes saalis, tuginevad päevikusissekannetele,» viitab Preiman. «Mölderit aga juhib vankumatu intuitsioon. Sageli ei tea ta isegi, mida otsib, kuni on selle leidnud. Tema loomingus näib aeg olevat aeglustatud äärmise piirini. Mölder on juba pikemat aega jäädvustanud linde, liblikaid ja lennukeid. Näiteks meenutavad näitusevitriinis eksponeeritud erinevas seisukorras mudellennukid nõela otsa torgatud liblikaid või sahtlisse kogutud linnunahku. Jah, kunagi nad lendasid, aga nüüd on igaveseks purki püütud.»