Viimsi Artiumi juht Kristiina Reidolv ütleb, et eelkõige tahab ta keskuses näha eri kunstiliikide ühtesulandumist, sest just sulandumiskohtades sünnib innovatsioon. Teine eesmärk on koolitada kohalikku noort publikut ning kolmas kutsuda siia välismaiseid põnevaid etenduskunstnikke, kelle töid ei ole eestlased siiani näinud.