Mihkel Raual ilmus kontsert-EP «Kuu kulgeb Haapsalus», mis on salvestatud sel suvel Kuursaalis. Mihkel Raua bändis on lisaks temale endale Eric Kammiste, Antti Kammiste, Mikk Simson ja Tõnis Kivisild. Ühtlasi valmis kontsertfilm, mis on nähtav Youtube'i kanalil.