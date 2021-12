TLÜ Akadeemilise Raamatukogu trepigalerii vitriinides on eelmisest reedest avatud näitus eesti sürrealismi esipoeedi Ilmar Laabani (1921–2000) tegevusest kunstiteadlasena. Tallinnas sündinud, alates 1943. aastast Rootsis elanud ja Stockholmis surnud Laaban tegi endale teisel kodumaal kiiresti nime nii luuletaja kui kunstiarvustajana. Näitus tutvustab raamatukogu välis-eesti osakonnale pärandatud peamiselt Rootsis ilmunud katalooge ja ajakirju, kus on ilmunud Laabani artiklid, enamikus käsitlevad need Rootsis tegutsenud sürrealistlikke kunstnikke. Näitus kestab 10. jaanuarini 2022.