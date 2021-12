VAATA OTSE ⟩ Millist ooperi- ja balletisaali Eesti vajab?

«Riigikogu on tänaseks oma otsuse teinud ja leidnud, et saal peaks sündima samasse kohta, kus on praegune ajalooline Estonia hoone. Ka rahvusooper on arvamusel, et uue ooperi- ja balletisaali tekkimine kesklinna annaks Tallinna kesk- ja vanalinnale uut tõmmet ning oleks pigem võimalus, mitte probleem,» rääkis Ott Maaten. «Samas oleme teadlikud problemaatikast, mis on seotud linnaruumi, muinsus- ja looduskaitsega ning mis tuleb kõigi osapooltega põhjalikult läbi töötada. Seetõttu ongi laiapõhjaline diskussioon väga oluline.»