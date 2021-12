Suri nahakunstnik Urve Varik

Urve Variku ärasaatmine on homme, 16. detsembril kell 13.30 Tallinna Krematooriumi suures saalis Pärnamäel.

Variku andekusest annab tunnistust tõik, et kunstniku diplomitöö jõudis Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi kogusse. Kõnealusest kollektsioonist tõuseb esile stiilne modernistlik vakk, kus on kasutatud nahavooli ja põletust ning millel on tõlgendatud kiviaegseid kaljujoonistusi.