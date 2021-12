Selgusid 2021. aasta Wiiralti stipendiaadid

«Iga kord kui me anname Wiiralti nimelist stipendiumit välja, suureneb suurmeistri elutöö. Wiiralti nime kandev stipendium aitab edasi noori kunstnike, kes omakorda sarnaselt Wiiraltile hakkavad ka meie hinge oma töödega paitama ja kõditama. Wiiralt on justkui vana tammepuu, kellelt kukkunud tõrud moodustavad tiheda tammiku, kus inimestel õdus istuda, ja mõtteid mõlgutada» ütles kultuuriminister Tiit Terik.

Urmo Teekivi on Göteborgi Ülikooli metallikunsti magistriõppekava üliõpilane, kellel on pühendunud ja omanäoline lähenemine visuaalkunstidele, mida on oluliselt mõjutanud tema aastatepikkune kokkupuude kunstinäituste ülesseadmistel ja ettevalmistamistel.