Välisministeeriumi kultuuripreemia sai tänavu Louis Kahni Eesti Sihtasutus

Liimets tõi preemiat üle andes välja laureaadi laiahaardelise tegevuse Kahni loomingu ja mõjude tutvustamisel. «Louis Kahni Eesti Sihtasutus on võtnud südameasjaks eelmise sajandi alguses Eestis sündinud ja maailmakuulsaks saanud arhitekti pärandi tutvustamise. Keerulistest oludest hoolimata tähistati 120 aasta möödumist Kahni sünnist paljude kultuuriüritustega Kuressaarest New Yorgini. Peame igati toetama ja tunnustama kultuurisaadikuid, kes on oma tegevusega Eesti hea maine tõusule ja levikule kaasa aidanud ning Louis Kahni Eesti Sihtasutus on teinud seda silmapaistvalt hästi,» sõnas välisminister Liimets.

Välisministeeriumi kultuurinõuniku Rea Rannu-Ideoni sõnul on Louis Kahni Eesti Sihtasutuse pühendunud töö märkimisväärne mitmel tasandil. «Sihtasutus tutvustab Louis Kahni kaudu eesti kultuuripärandit. Vähemalt sama oluline on aga see, et Kahni looming inspireerib meie loomeinimesi kirjutama ja esitama uusi teoseid. Lisaks leidsid paljud Louis Kahni tutvustavad sündmused aset hübriidvormis ning jõudsid nõnda kultuuri- ja arhitektuurisõpradeni üle ilma,» ütles Rannu-Ideon.

Preemia üleandmisel osalesid Toivo Tammik ja Ott Rätsep Louis Kahni Eesti Sihtasutusest. «Eesti on jälle natuke suurem ja tänu Louis Kahni 120. sünniaastal avanenud uutele võimalustele ning välisministeeriumi ja saarlaste olulisele panusele see kasv jätkub. Pean ennekõike silmas mitmekülgset akadeemilist koostööd Ameerika ja Euroopa ülikoolidega, aga ka erinevate kunstivaldkondadega, mis kõik kokku aitavad sisustada Saaremaale rajatavat rahvusvahelist Kahni keskust. On au võtta tunnustus vastu Islandi väljakul, kohas, kus Kahnile iseloomulikud omadused – saarelisus ja põhjamaisus – on erilise tähendusega,» lausus Ott Rätsep.

Louis I. Kahni (1901–1974) peetakse üheks suurimaks 20. sajandi arhitektiks, kellel on otsene seos Eestiga. Kahn veetis oma lapsepõlve Saaremaal Kuressaares ja viibis seal ka noore arhitektina. 2011. aastal asutatud Louis Kahni Eesti Sihtasutus uurib arhitekti suhet Eestiga ja populariseerib tema loomingut erinevates distsipliinides.