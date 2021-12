Näitlejad teevad tantsijatele tantsus pika puuga ära

Inimeses peituv tantsuvajadus on kui inglitiiva puudutus – tantsimine tõstab heaolutunnet, vabastab keha ja meele pingest, vahendab täpsemalt kui miski muu ajuvälist, kehaga mõtlemist/kogemist, mida nimetame intuitsiooniks, kõhutundeks vms. Tasapisi hakkab teaduski tunnistama seda, mida inimkond on intuitiivselt teadnud aastatuhandeid – et vaim töötab paremini liikuvas keres, et mõte on ärksam ja viljakam mõõduka füüsilise tegevuse ajal ja järel, et meel puhastub ja uueneb intensiivselt liikuvas kehas. Tantsimine seob kõikvõimalikke liikumisviise, vabastab ja pingestab, loob ja murrab piire inimeses ja kogukonnas.