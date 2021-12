Ilmunud on raamat legendaarse nukunäitleja Helle Laasi elust

«Raamat põhineb Helle mälul ja mäletamisel, kuid tegemist on pigem ilukirjandusliku teosega Laasi ainetel,» ütles Kann. «Helle Laas on eluaeg olnud vaba radikaal! Alustasin kirjutamist enne koroona-aega, siis kui Hellel veel oli teatris suhteliselt palju tööd ja lõpetasin juba esimesel koroona-aastal, kui ta oli oma korteri seinte vahele aheldatud. Käisin tal pidevalt külas, tema pakkus lõhesaia ja lihtsalt lobisesime. Igasugne surve kronoloogiliselt ajaloolisi fakte paika sättida läks vett vedama. Asjade tähendused muutuvad pidevalt, just vastavalt praegusele hetkele. Miks mingi asi läks nii või naa, on alati tagantjärele välja mõeldud põhjendus või vabandus, kui soovite.»