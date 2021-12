ARVUSTUS ⟩ Ämblikmees ja mineviku kombitsad

Seda tegelast on aja jooksul nüüdseks mänginud mitmed näitlejad, ent ometi võiks öelda, et Ämblikmees on üks ja ainus. Seda ennekõike seetõttu, et tegemist on arhetüüpse tegelasega. Kui aastakümnete eest üritasid teda ekraanile tuua teised stuudiod, siis nüüd on Marveli koomiksikangelane juba pikemat aega esinenud ka nende filmistuudio toodangus. Nõnda on tehtud juba kolm head filmi: «Ämblikmees: Kojutulek»; «Kodust kaugel» ning nüüd siis ka «Pole koduteed».