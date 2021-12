Rahvasaadik raius riigikogu romaani

Juunis nägi ilmavalgust teinegi lähiajalugu käsitlev raamat «Välisminister», kuid Urmas Rein­salu lugu oli puhas dokumentaaljutustus. Näib, et fiktsioonilise «Taasünni» puhul polegi nii oluline, kus lõpeb ajalooteadus, dokumentaaljutustus, poliitiline belletristika ning algab ilukirjandus. Sest raamatu aluseks on oluline tükk lähiminevikust, Eesti riigi ja kultuuri püsimisele väga murdelisest ajast, mille edasiandmiseks on autor kasutatud ilukirjanduslikku vormi.

Espenberg on varemgi katsetanud tekstiloome piiridega, kuid erilist ühiskondlikku tunnustust pole see talle toonud, sest žanriloome ja lugeja vastuvõtupiiride kompamine – üleva ja madala, fiktiivse ja dokumentaalse, erootilise ja filosoofilise kokkusulatamine on üsna raske ja tänamatu kunst. Näib, et seekord on asi paremini õnnestunud.