Viljandis maasse torgatud flööt sattus viljakasse pinnasesse

Üks selline, kel pole ilmselt lootust memoriaalsele skulptuurigrupile linna keskväljakul, ega isegi mitte kuldtähtedes mälestusplaadile kuskil avalikul seinal, ent kes sai tänavu oma pärandile pühendatud raamatu, on Viljandi vanamuusika skeene. See koosneb kolmest eraldiseisvast, ent genealoogiliselt omavahel seotud üksusest: Viljandi Linnakapellist, Viljandi vanamuusika suvekursusest ja Viljandi vanamuusika festivalist. Teose autor Maret Tomson on nende ajalood ladusalt lahti kirjutanud.

Kõnealuse raamatu mastaap annab mõista, et selle objekt on oluline, väärikas ning meenutamist ja mäletamist väärt. Teos tuletab meile meelde, et Viljandi pole muusika kontekstis mitte üksnes folgi- ja rokilinn, nagu on hakatud viimastel aastakümnetel pooleldi õigustatult arvama (olgugi, et sealne rokielu, sh festival Rock Ramp, on hetkel varjusurmas), vaid ühtlasi – ning ajaloolises liinis eelkõige – vanamuusika linn.

Tänavu sügisel möödus 50 aastat Viljandi Linnakapelli asutamisest. See nüüdseks juba viis aastat pausil olev kollektiiv oli omal ajal üks esimesi vanamuusika ansambleid Eestis (muu hulgas nt aastake vanem kui Hortus Musicus). 1982. aastal said kapelli tegevuse kõrvalt alguse vanamuusikakursused (kuuldavasti esimesed tollases NSV Liidus). 1989. aastal sündis siiani edukalt barokkiv Viljandi vanamuusika festival, mis oli esimene omataoline Eestis.