AK ⟩ Jalutuskäik tekstiga

Raamatul on küll sisukord, mis viitaks nagu liigendatusele, aga tegelikult on see kui katkematu lugu, mille Engelbrecht oleks justkui ühe hingetõmbega kirja pannud. Sealt leiab kõike – sõnaseletusi, autori sõpru, viiteid poliitfilosoofiale ja palju, palju muud.

Kas te näiteks teadsite, mida tähendab serendiipsus? Aga tuleb välja, et teaduses mängib serendiipsus olulist rolli. Kuid selleks, et serendiipsus aset leiaks, on vaja ettevalmistust, rumalaga serendiipsus ei juhtu.