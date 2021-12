Kaunid ja kohutavad sõnumid Prantsusmaalt

Ühelt poolt on «Prantsuse lähetus» muidugi sajaprotsendiline Anderson​, millest režissööri fännid leiavad just seda, mida nad vaatama lähevad: maagiline tasakaalustatud kaadrikompositsioon, pastelsed paletid ja imetabaselt voogav loojutustamisviis. Siiski pole see ehk nii vaatajasõbralik kui mõni tema eelnenud filmidest, näiteks «Kuutõusu kuningriik», «Grand Hotel Budapest» või miks ka mitte nukufilm «Koerte saar».