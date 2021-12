ELU KOOS KUNSTIGA ⟩ Maria Metsalu: «Teater on kõige ebaseksikam asi, millega tegeleda»

Kanuti Gildi SAAL Tallinnas Pikal tänaval on juba aastaid see maja, kus kohtuvad visuaal- ja etenduskunst. Kunstnikud lammutavad valget kuupi, et siseneda musta kasti, ning etendajad katsetavad skulptuuride ja installatiivsete keskkondade loomist. Kui ma Mariaga kohtuma saabun, ehitataksegi parajasti installatsiooni ehk hiiglaslikku kaevu, mille mustendavas põhjas hakkab rulluma lahti etendus. Nurga tagant suunab ruumi süngeid heliridu lavastuse helikunstnik, Londonist pärit Oxhy. «Alguses ma ei tahtnudki etendust teha,» seletab Metsalu, «vaid hoopis installatsiooni. Otsisin Tallinnas paiku, kus oleks huvitav projekti teha, aga kui eelarvet pole, on see ikka ilge jama. Lõpuks on lihtsam teha juba olemasolevas teatrimajas.»