Koroona-muusika-aasta – ei tapnud, tegi tugevamaks

Meil Eestis on hea olukord: meil väärtustatakse kultuuri ja kultuuritegijaid toetatakse riiklikult. Aga Covidiga seonduv oleks pidanud ju kultuuri suretama, kui paljud maailma kontserdisaalid ja ooperimajad suleti määramatuks ajaks. Suured keskused, nagu Carnegie Hall ja Metropolitan Opera, olid kinni terve aasta. Orkestrid olid sunnitud tegevuse lõpetama, muusikud teisi töid otsima. Meeles on riiklik reklaamikampaania Inglismaalt, «Fatima’s next job could be in cyber», mis kujutas noort baleriini, kelle tulevik peaks olema mujal. See kutsus esile hiiglasliku pahameele.