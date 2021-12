Eesti Metallikunstnike Liidu Ede Kurreli preemia 2020. aasta aktiivse tegevuse ja jätkuva loomingulise värskuse eest pälvis Heigo Jelle. Preemia suurus on 500 eurot ning Kurreli valmistatud vaskvorm, millele iga laureaat omapoolse detaili lisab. 1998. aastast välja antav Ede Kurreli preemia on eesti ehte- ja metallikunsti tähtsaim preemia ning see omistatakse eelmise kalendriaasta töö eest.