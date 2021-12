EELK Tallinna Jaani koguduse pastor Jaan Tammsalu ülestõusmises ei kahtle, ta on selles veendunud. Raamatus «Surm on edasitee. Pajatused paratamatusest» on tema meetodiks otsida oma veendumusele kinnitust ning seda ta ilukirjandusest leiabki. Niisiis, surm on edasitee… Tammsalu teab, et meie eelkäijaid valmistati juba lapsena ette selleks, et nad peavad surema (lk 31).