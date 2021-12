Maailma suurimad filmitööstused armastavad Eestit

Kõige oodatumad uue aasta esilinastused on suured Eesti mängufilmid eesotsas «Apteeker Melchioriga», mille kinno jõudmist on mitu korda edasi lükatud. FOTO: Robert Lang

Bollywoodiks nimetatakse India filmitööstuskompleksi, mille aastane käive on julgelt üle 50 miljardi dollari. «Meil õnnestus sel aastal Eestisse meelitada ka Bollywood. Siin filmiti kuulsate Bollywoodi filmistaaridega (peaosatäitja Rani Mukerji) film «Mrs Chatterjee vs Norway». On kuulda, et Eesti jättis neile sedavõrd kustumatu ja professionaalse mulje, et Bollywoodi staare on siia edaspidigi oodata,» ütles EFI tagasimakseprogrammi Film Estonia juht Nele Paves.