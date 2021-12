Majad kui sisikond, arhitekt kui jumal

See polnud lihtsalt kohtumine ühe suvalise majaga, vaid suurema fantaasiaga, mida see maja kultuuriliselt 80ndate vaimustusest kantud varastel nullindatel esindas – puhaste pindadega korporatiivne utoopia, nauditav ja kõhe samaaegselt. Selline vaporwave-maja. Hoone, mille n-ö sisikond on väljapoole pööratud: šahtid, torud, varutrepid ja ka muud strukturaalsed elemendid on peitmata kõigile imestada, mistõttu on sellist lähenemist nimetatud ka strukturaalseks ekspressionismiks. Teatud hilismodernistlik ettekujutus arhitektuurilisest aususest, luust, nahast ja skeletist.