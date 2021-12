Filmiaasta 2021: Hendrik Alla edetabel

Olen tänavu vaadanud 190 filmi (viimati «Matrix: taassünd» kolmapäeva hommikul ja see kindlasti edetabelisse ei pääse) ning kahtlustan, et 200 aasta lõpuks enam täis ei tulegi. Seda on kõvasti vähem kui tavaliselt, aga nendegi seas leidus ka pärle. Poetan need siia.