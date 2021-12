Füüsikaõpik, mis aitab mõnusalt õhtut veeta

Füüsika ei ole koolis tavaliselt kõige populaarsem õppeaine, kuigi võiks olla, sest kogu meie tänapäeva maailma heaolu püsib ja areneb selle teaduse tundmisel. Füüsika õppimine nõuab aga vaimset pingutust, milleks igaüks alati valmis ei ole. Vastav andekus ja matemaatiline mõtlemine teevad füüsikateadus vastuvõtmise kergemaks, kuid väga oluline roll on ka õpetajal. Nagu teame, et on füüsika õpetajaid koolidesse raske leida ning võime olla tänulikud igaühele, kes seda vajalikku tarkust aitavad omandada. Õhtuõpik on aga hea ja arusaadav raamat ka kõigile neile, kes arvavad, et füüsika neile ei sobi või, et tundub liiga keeruline. Tegelikult sobib füüsika igaühele ning Jüri Liiv näitab oma õhtuõpikus, kui huvitav ja kergesti mõistetav võib olla liiga keeruliseks peetud füüsika.