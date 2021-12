Konkurss Vene Teatri direktori kohale kukkus läbi

Vene Teatri nõukogu esimees Jaak Allik ütles ERRile, et viie konkursil osalenud kandidaadi hulgas ei olnud nii tugevat juhti kui Margus Allikmaa. «Põhjused olid erinevad, kuid leidsime, et hetkel ei sobi meile ükski kandidaat,» selgitas ta ja lisas, et nüüd hakkavad nõukogu liikmed ise sobivaid kandidaate otsima.