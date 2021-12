Kirjastuselt Ilmamaa on Hieronymuse sarjas ilmunud Fjodor Dostojevski kogumik «Krokodill ja teisi jutte», mille on koostanud ja tõlkinud Ants Paikre. Kogumikule on saatesõna «Noore Dostojevski maailm» kirjutanud Peeter Torop.