Kirjanik, kes on lahustunud oma teostesse ja tegelastesse

See on kirjandusteos kirjanikust ja kirjandusest. Ühes programmilisena mõjuvas lauses võtab Ivanov kelmika kujundiga kokku nende kahe tragikoomilise suhte: «Kirjanduses on nagu meelesõgedate majas: on patsiente, kes on sattunud sinna juhuslikult ja lühikeseks ajaks, sõbrad-sugulased käivad neid vaatamas, neil on kodu, on töö – ajakirjandus, filmindus, miski kuskil, armuke –, peagi nad lahkuvad, aga on ka selliseid, keda ei käi keegi vaatamas, nad on kogu aeg haiglas, neil pole kuhugi minna, neil pole kõrval midagi, hullumaja on nende kodu» (lk 26).