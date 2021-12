Meie igapäevast sadomaso anna meile tänapäev...

Saame teada, et see oli aasta viimane soe päev ning seega lõpp suvele ning kõigele, mida suvi nähtusena metafoorselt eneses kätkeb. On see meie ajastu sümboolse süütuse kaotamise lugu? Aeti meid sel päeval paradiisiaiast välja või hoopis sinna sisse? Ja milline seos on selle kõigega mustas latekskostüümis ja kõrgetel platvormsaabastel naisel, kes raamatu kaanepildil ühtaegu kutsuvalt ja ähvardavalt jalgu hargitab?