Mida näitab Biitlite kakukaamera?

Ta on The Beatlesi fänn, ja kui olla juba The Beatlesi fänn, on ka raske mitte suurelt mõelda. The Beatles on ju ikkagi kõigi aegade suurim bänd ja nii ka jääb. Kui Peter Jackson teeb filmi The Beatlesist, siis see kestab kaheksa tundi. Et oleks ikka film. Või ta ei teegi niivõrd filmi The Beatlesist, kuivõrd dokfilmi dokfilmist. Kaheksa tundi küll kolmes osas, mitte ühes jutis. Nagu ei olnud ka need «Sõrmuste isandad» ja «Kääbikud» ühes jutis, vaid ikka kolmes osas.