2021 kunstiaasta – aeg kasutajaliidestest on lahti

Koroonajärgses maailmas on paljudel aja ja ruumi tajumisega midagi juhtunud: 2020 ja 2021 on kuidagi ühtlustunud või peaaegu et üheks sulanud. Igatahes on neid raske eristada. Aeg on liigestest lahti. Kunstnike liidu juhi Elin Kardi sõnul: «On paradoksaalne, et kusagilt on aasta just nagu vahele jäänud. Seda ei eksisteeri. Ühelt poolt näib 2020 jätkuvat siiani, teiselt poolt läks 2019 sujuvalt üle 2021ks.» Ka kunstimuuseumi juht Sirje Helme ühendab lõppeva aasta eelmisega: «2020. aastal jäid pidamata mitmed kunstinäitused, mis uude aastasse osaliselt üle toodi; võib-olla seetõttu on üldpilt hakitud, hargnev mitmes suunas, aga eks ühisjuttude aeg ongi ilmselt läbi.»