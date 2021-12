Maailma lõpp saabus jõululaupäeval

Meie kodust sinirohelist kera tabab ootamatult Oorti pilvest ilmunud Džomolungma-suurune komeet, mille löögijõud on veel suurem kui sellel kivil, mis omal ajal dinosauruste valitsuse lõpetas. Erinevalt teistest selleteemalistest filmidest ei suuda vaprad astronaudid kamakat õhku lasta, häving on kindel. Ja ega see polegi uhkete eriefektidega ulmefilm, vaid lõikav ühiskondlik-poliitiline satiir.