Tõnu Õnnepalu kaebuste raamatud

Tellijale

Minu jaoks on üheks peamiseks kinnituseks «vana hea» maailma vääramatust kestmisest Tõnu Õnnepalu päevikuvormis autobiograafiline esseistika, mida ta on eraldi raamatutena avaldanud ligemale paar kümnendit, alates teosest «Harjutused» (2002), viimastel aegadel üha kasvanud tempos ja mahus, justkui mingit kohustuslikku aastaaruannet.

Olen lugenud neid suure huvi, kaasaelamise ja naudinguga kui teatavat kirjanduslikku tõsieluseriaali, mille olemasolu ja kestmise faktis on midagi, mis pakub eksistentsiaalset pidet neil aegadel, mis on – nagu teadjamad selleks reserveeritud kõlatul hääletoonil väidavad – lõpueelsed.

Kui järjekordne osa loetud, olen kohe jäänud ootama järgmist ja mõelnud selle ootuse kestel mureseguse uudishimuga ikka ja jälle seriaali peategelasele, küsides eneselt ühest Jaan Tätte laulust laenatud sõnadega: «Kurat teab, mismoodi tal seal praegu läheb?» Sest kuni elab, kannatab, kirjutab ja avaldab Tõnu Õnnepalu, võime meie, ülejäänud, rahulikult hingata, nii olen ikka arvanud.

2019. aastal avaldas Õnnepalu koguni kolm köidet (triloogia: «Pariis», «Aaker» ja «Lõpmatus»), mullu jäi eeter tema lainepikkusel tühjaks ning see tegi mind natuke rahutuks – kohati näis koguni, et meid harjumuspäraselt ümbritseva eluteatri suure lava avali eesriiet läbisid tasased jõnksatused, justkui valmistuks see end kogu oma pikkuses lahti kerima, viimast korda dramaatilise pidulikkusega üle rambi sõitma. Aga ainult jõnksatusteks need õnneks jäidki: tänavu tuli Õnnepalult enne aastalõppu korraga kaks uut köidet.

«Palk» kujutab tema elu 2019. aasta detsembrist kuni 2020. aasta veebruari lõpuni ja sisaldab ühtlasi tänavu oktoobris kirjutatud epiloogi. «Viimane sõna» annab ülevaate Õnnepalu elust ühel tänavusel juulinädalal ning sisaldab otsekui pealekauba veel ligemale 300 lehekülge valitud tsitaate tema varasematest teostest. Mis annab tunnistust, et Õnnepalu on tõusnud elava klassiku staatusesse vähemalt kahe inimese silmis, kelleks on tema ise ja tema kirjastaja. Õnnepalu ammuse, tänuliku ja kergekujulises sõltuvuses lugejana lisaksin sellesse nimekirja ka enda.