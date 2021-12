Jaan Elken vestleb Vano Allsaluga näitusel «Maailm peas»

Nii näitusele «Maailm peas» kui ka sellega kaasnevasse kataloogi valitud teosed on valminud viimase kümmekonna aasta jooksul ning kunstnik on jaganud need nelja alateema alla: «Motiiv. Ainsus», «Maal kui maastik», «Kaose kord» ja «Väljumine teemasse». Ehkki kõik maalid on äratuntavalt vanoallsalulikud – värviküllased ja maalilised abstraktsed taiesed –, märkab terane silm süvenedes erinevusi kompositsioonis: piiratud ja piiramata pinnad, silmapiir või selle puudumine, konkreetne fookus lõuendil või sellele kantud maalimaterjali ühtlane intensiivsus.