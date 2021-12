Onu Bella – Eesti rahva alateadvuse laulik

Nüüd on 2022 algus ja Vahur Kersna teinud dokumentaalsaate Onu Bellast. Ma ausalt öeldes ei teagi, milline on Onu Bella positsioon meie tänapäevases internetiaegses kollektiivses popalateadvuses (või kas sobibki enam öelda kollektiivses?). Kas mälestus Bellast on tugev või pigem hajunud ja fragmenteerinud? Kui palju veel teatakse tema põhilugu «Ma võtsin viina»? Kas uuemad põlvkonnad teavad?

Mina tean, selle loo biit ja eelkõige sõnad käivad mul peast läbi võrdlemisi tihti (nad hakkavad tegelikult koos käima, pole ühte teiseta). Eriti, kui on tarvis alustada mõnd kirjatükki või panna pealkirja. Kõik need – ««ma käisin eile sünnipäeval ja mu keha on pisut nõrk» või «silmu ja pöffi võeti veidi peale ja valu anti ka suitsuseapeale» või «hea, et sain rooli taha kupatada eide, kellega ka vahekorras olin» või «tüütavaid jutte, millel puudus sisu, minul ära võtsin viinavõtmis isu». See viimane on ju grammatiliselt ka ebakorrektne, mis teeb sellest veel eriti mõnusa lause. Kõik fraasid selles loos on absoluutne klassika. Võib ju mõelda sellest kui tüvitekstist, kui defineerida tüviteksti millegina, mis läheb rahva sekka ja millest jääb maha folkloor.