Kumu Dokumentaali uue hooaja avavad biitlid

1968. aastal sõitis oma kuulsuse tipul olev The Beatles Indiasse, et otsida transtsendentaalse meditatsiooni kaudu uut inspiratsiooni – reis, mis ei muutnud igaveseks mitte ainult ansamblit, vaid ka läänemaailma ettekujutust Indiast.

1970ndate lõpus õitsenud Briti punkansambli X-Ray Spex värvika nimega värvikas laulja Poly Styrene (1957–2011) oli esimesi tõmmunahalisi naisi saareriigi edukate rokkbändide eesotsas, lauldes kõigest, mis teda ühiskonnas häiris, misogüüniast rassismini. «Poly Styrene. Ma olen klišee» (Poly Styrene: I Am a Cliché) on punkikooni tütre Celeste Belli avameelne portreefilm oma deemonitest vaevatud emast, kes oli kõike muud kui klišee.

Aasta kõige külmemal ajal kogunevad tuhanded buda nunnad Tiibetis 4000 meetri kõrgusel asuvasse Yarchen Gari kloostrisse, et sada päeva tillukestes hüttides mediteerida. Hiina režissööri Huaqing Jini film «Tumepunane mets» (Dark Red Forest) pakub harukordse võimaluse kiigata maailma, kus vaim on tugevam kui liha.

Eriseanss on pühendatud 2021. aasta Pärnu filmifestivali auhinnafilmidele. Grand prix´ laureaat, Hollandi režissööri Guido Hendrikxi «Inimene ja kaamera» (A Man and a Camera) on mängulis-provokatiivne film, milles tavalised hollandlased leiavad end ootamatult filmikaamera eest. Parim lühifilm, Saksa režissööri Lutz P. Kayseri «Uuringud Huningues. Basel ehk Magamise puu» (Etudes à Huningue / Bâle ou l'Arbre pour Dormir) on poeetiline film-essee, mis mõtiskleb selle üle, miks linnuparved taevasse enneolematuid mustreid joonistavad. Parim tudengifilm, Poola režissööri Adam Buka «Komeet» (Kometa) üritab mõõta emaarmastuse suurust, jälgides suures kortermajas elavat perekonda, kus ema kasvatab üksi nelja last.