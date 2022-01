Kaks aastat lasi ta end oodata, kuid lõpuks on kinodesse jõudnud algselt 2019. aasta novembris valmima pidanud «The King’s Man», eellugu sarja varasemale kahele filmile, «Kingsman: The Secret Service» (2014) ja «Kingsman: The Golden Circle» (2017). Pöörane retk kurikuulsatest türannidest nägulakkuvate kitsedeni on aga nii meisterliku käe all valminud, et pikale veninud ootus enam ei morjendagi.