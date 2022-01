Kadri Voorand korraldab tee- ja muusikarännaku

Olen vahel istunud klaveri taha ja mänginud selliseid kõlasid, mis aitavad. Jään mingit laulu fraasi kordama ja laiendama, kui on selgunud, et selle sõnas või harmoonias peitub tugev tunne. Laulan ja mängin, vahel klahvid juba pisaratest märjad. Vahel naerdes kõvahäälselt. Lool ei ole algust, ega lõppu, on lihtsalt kulgemine. Pole repeat nupu muljumist või «korrektselt» istumist. Viibin pisut teistmoodi vabaduses kui tavaformaadis plaati kuulates või kontserdisaalis. Kui niiviisi tunnetel lasta lihtsalt olla, saabub vabanemine. Sellega koos teadmine, et olen taas iseenda elu filmi pearollis ja mitte kõrvalosatäitja. Nüüd tahaks teiega seda kogemust jagada.