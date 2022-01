Eesti Kontsert alustab uut aastat renessansimeistrite muusikaga

«Paljud meist on Louvre’is imetlenud «La Giocondat», Leonardo da Vinci salapäraselt naeratavat Mona Lisat. Samamoodi tunneme ka Petrarca kauneid värsse ja oleme sedakaudu aimu saanud kaunist ja rikkalikust keelest, mille metafooridesse peidetud erootika on ehk põhjustanud ka tulle kuulsa äraseletatud naeratuse Mona Lisa palgeil,» tutvustab kontserdikava tagamaid Saale Fischer.

«Kava aluseks on noodsamad Petrarca tekstid, mille tema kaasaegsed helimeistrid on valanud lauluvormi. Sõnumi edasiandmine eeldab lauljailt iga sõna ja nende allteksti täielikku tundmist, seega on kontserdile eelnenud suur eeltöö n-ö laua taga ja tulemus on suurepärane. Da Vinci-aegse helimaailma elustamisse on kaasatud ka ajaloolised pillid,» räägib muusik.