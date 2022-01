Draamateatris kõlab taas jazz

See on ansambel, mis ühendab kolme tunnustatud jazz-muusikut: Mihkel Mälgand (bass-instrumendid), Raun Juurikas (klahvpillid) ja Ahto Abner (löökpillid). Ühine unistus trio-kontseptsioonist täitus viimaks 2020. aastal, mil kõikvõimalikud liikumispiirangud tekitasid piisavalt aega ja vabadust istuda ning mõtiskleda. 20 aastat musitseerimist erinevates muusikalistes kooslustes vormis salamisi ansambli liikmete ühtse muusikalise nägemuse improvisatsioonilistest rännakutest. Otsustavaks verstapostiks sai albumi «Algus» (2021) salvestus, kus ilma igasuguste kokkulepeteta sündis aines, mis muusikute endi sõnul on aus kirjeldus nende mõtte- ja tundemaailmast.