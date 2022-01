Voronja üheksandat hooaega kureerib etenduskunstnik Kadri Noormets

Kuraatori sõnul on avatav näitus justkui karakter, mis on uudishimulik nähtava või ka nähtamatu aspekti suhtes, mis üht loovisikut passiivselt toidab, käivitab või ka käimas hoiab. «Näitus «IKOONILINE. eesmärk ja ettekääne» on kollektsioon ikoonilistest loovisikutest, kes on aga üksnes ettekäänded selleks, et võiksime näha neist edasi,» avab Kadri Noormets suvise näituse tagamaid.