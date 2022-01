Hüvasti, armas Maria Klenskaja!

See Ramilda kiri saatis ju teda läbi näitlejaelu. Intervjuus portreesaatele «Hiirelõks» (2003) rääkis Klenskaja: «Üldse on õnn mängida ühte rolli või ühte näidendit mitu korda! Ja seda õnne on mul ka väga palju olnud, et mitu korda proovida, isegi suure ajavahemikuga… Näiteks Ramildat. Ma astusin sisse [lavakooli], esimest korda, kui ma ei saanud, ma lugesin Ramilda kirju. Siis oli Mikk Mikiveri kinoversioon. Siis Tammsaare juubel 1978. aastal, kus me tegime Lembit Ulfsakiga katkendi – see oli omaette juba, filmist hoopis erinev. Ja siis veel mul oli õnn ju 1984. aastal Ramildat mängida, kui Mikiver lavastas oma XI lennuga «Armastuse ja surma». Minu jaoks on see hästi põnev teekond olnud!»