Margot Visnap: Maria Klenskajaga seostub aadellikult väärikas hoiak

Mäletan üht «Armunud Shakespeare’i» etendust, kus eeslaval oli noorte näitlejate tekst vaevukuuldav ja siis saabus väärikalt lavasügavusest ­ilmutuslik Maria Klenskaja, ­kuninganna Elizabeth, kelle iga sõna ­täitis kogu saali. Ime on seegi, et Tallinnas venekeelse keskkooli ­lõpetanud Klenskaja eesti keel kõlas laval aktsendivabalt. Keeli Maria armastas, tõlkis suure ­naudingu ja hasardiga, peamiselt vene keelest. Kui Maša poleks ka ­teisel katsel teatrikooli sisse saanud, läinuks ta Tartu Ülikooli keeli õppima.

Maša ja mälukambrid. Kui üks tagasihoidlik kärbes seinal oleks kuulanud ja lindistanud Maša värvikaid lugusid teatrirahvast, oleks meil hindamatu ajaloopagas. Nüüd jäävad need lood püsima kolleegide mällu. Meediapelglik Klenskaja andis viimasel ajal küll ajakirjandusele intervjuusid, aga tema ehedad lood ärkasid ellu just teatriseltskonnas – garderoobis, puhvetis, suitsunurgas, lavataguses näitlejate ruumis. Klenskaja viimases teatrigarderoobis püsisid õigeusu ikoonide vahel kahe inimese fotod: kolleeg Lembit Ulfsak ja abikaasa Aarne Üksküla. Nüüd on Maša mälukambrid jäädavalt lukus.