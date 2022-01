Kindel laks: vaata, loe ja jaluta!

«Kui sa tuled, too mul lilli»

Kui lavastaja ei taha midagi öelda tänapäeva ühiskonna kohta, siis selline teater on täiesti mõttetu. Õnneks selle lavastusega on vastupidi. Ugala «Kui sa tuled, too mul lilli» ütleb üsna palju selle kohta, millest viisakas seltskonnas ei räägita. Laura Kalle ja Liis Aedmaa lavastus pole ainult sõnaka sõnumiga, vaid ka kunstiliselt suurepärane. Peaosas eesti teatri tõusev täht Ilo-Ann Saarepera, aga ükski osaleja nõrka rolli selles tükis ei tee. Lähisuhtevägivald ei piirdu ainult sellise lihtsa repertuaariga, et rusikaga näkku ja toauks lukku. See on palju mitmekesisem, sest inimese fantaasial teadupärast piire pole. Etendus on elamus. Tõsi, üpris ränk elamus, aga on seda väärt, et sõita Viljandisse.