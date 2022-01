Suri esimese peaosa Oscari võitnud mustanahaline

Bahama päritolu Poitier' tähtsaimaks filmiks on ilmselt «In The Heat Of The Night» (1967), milles ta mängib Philadelphiast pärit detektiivi, kes satub ühes Mississippi väikelinnas rassistlike hammasrataste vahele. Film leiab üldiselt enamikes USA 20. sajandi 100 tähtsaima filmi loeteludes mainimist. Rassiteema on Poitier 60-ndate loomingus läbiv.